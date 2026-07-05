“Il Rigoletto” di Henning Brockhaus riempie piazza Europa

Grande successo di pubblico e forte partecipazione per il “Rigoletto” di Giuseppe Verdi, andato in scena in Piazza Europa nell’ambito de “La Spezia Lirica Forum 2026”.

La rappresentazione ha trasformato il cuore della città in un grande teatro all’aperto, offrendo al pubblico uno spettacolo di alto livello artistico, caratterizzato da un allestimento particolarmente suggestivo, originale e di forte impatto visivo. Una produzione capace di portare alla Spezia una lettura innovativa del capolavoro verdiano, mantenendo intatta la forza drammatica dell’opera e rendendola al tempo stesso attuale, coinvolgente e accessibile.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com