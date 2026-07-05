Il saluto di un professore prima della pensione: “Alla scuola serale ho ritrovato il senso più bello dell’insegnare”

“Tra meno di due mesi andrò in pensione: ho insegnato a scuola per 41 anni, belli continui e tosti (sarò stato forzatamente a casa un paio di mesi in tutto, ma penso meno…).

Sto chiudendo la mia esperienza lavorativa e scolastica come Presidente di Commissione di Maturità : credo di avere svolto una decina di volte tale funzione. Questo anno ero all’ITIS Capellini-sezione serale (meccatronici, nautici, elettrotecnici…). Io non so a quale algoritmo, o ufficio, o altro io debba tale nomina, ma , per quanto mi riguarda…una barakà!, come dice Primo Levi e come dicevano gli antichi Ebrei, innamorati della Vita propria e altrui: una grata benedizione. Vorrei complimentarmi col Preside della scuola -prof. Fini- e soprattutto con i coordinatori delle classi serali, proff. Madeddu e Zecchini, per l’affetto, la dedizione, il coinvolgimento messo nell’interpretare il loro ruolo. Vorrei ringraziare le “mie” e i “miei” commissari, interni e esterni, per la gentilezza, la disponibilità e la competenza, che questi tempi, sia culturali che scolastici, a parer mio non meritano… Grazie!

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