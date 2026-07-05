Istruzione, si chiude con successo l’azione pilota su inclusione e accessibilità digitale in Liguria

Genova. Si è conclusa l’azione pilota dedicata all’inclusione e all’accessibilità digitale nelle scuole liguri. Il progetto, realizzato da Scuola Digitale Liguria – il programma strategico di Regione Liguria gestito dalla società in house Liguria Digitale – nell’anno scolastico 2025/2026, ha sviluppato un programma di formazione per docenti e operatori scolastici attraverso un percorso innovativo, interattivo e altamente esperienziale.

“Questa azione ha riscosso un successo davvero notevole che ha superato le più rosee aspettative: al termine del percorso gli iscritti sono stati circa 400, un dato che ci riempie d’orgoglio – sottolinea il vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Scuola Simona Ferro -. Ancora più rilevante è il fatto che circa un terzo delle adesioni sia arrivato non dalla Liguria, ma da altre regioni italiane: un segnale chiaro di come le potenzialità di questo progetto siano state comprese e apprezzate a livello nazionale. L’idea davvero innovativa e significativa è stata dare agli insegnanti e a tutti coloro che ogni giorno lavorano con gli studenti con disabilità la possibilità di mettersi nei loro panni, comprendere le barriere sensoriali, motorie e cognitive che affrontano e ripensare la didattica e l’accesso agli spazi scolastici in chiave inclusiva”.

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