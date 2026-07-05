La bandiera della Palestina domina ancora il promontorio della Caprazoppa, Simonetti (AVS): “È il grido di tutti i finalesi contro il genocidio palestinese”

Finale Ligure. Continua a catturare lo sguardo di chi alza gli occhi verso il promontorio della Caprazoppa, a Finale Ligure, il grande pannello delle telecomunicazioni colorato con i simboli della Palestina. Un’immagine che ormai da alcuni giorni è ben visibile e che torna a far discutere.

Non è la prima volta che accade: nei mesi scorsi la struttura era già stata ridipinta e poi riportata al suo aspetto originale. La situazione si è ripresentata e da circa una settimana, anche oggi (domenica 5 luglio), il vessillo palestinese resta ancora visibile.

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