“La capofamiglia” di Mary Caridi protagonista lunedì ad “Albenga d’Autore”

Albenga. Prosegue Albenga d’Autore 2026, la rassegna culturale che fino al 7 luglio anima il centro storico ingauno con un ricco calendario di incontri dedicati alla letteratura, alla musica, alla riflessione e alla creatività, affiancando ospiti di rilievo nazionale ad autori ed editori del territorio.

Tra gli appuntamenti in programma domani, lunedì 6 luglio, alle 18.30 nella suggestiva piazza dei Leoni, si terrà la presentazione del romanzo “La capofamiglia” della giornalista Mary Caridi, pubblicato da VersoAltrove. A dialogare con l’autrice sarà la professoressa Tiziana Minacapilli dell’APS #cosavuoichetilegga?. L’incontro sarà arricchito dalle letture di Mauro Pinzone e dall’accompagnamento musicale di Vincenzo Caridi.

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