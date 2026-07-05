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“La capofamiglia” di Mary Caridi protagonista lunedì ad “Albenga d’Autore”

“La capofamiglia” di Mary Caridi protagonista lunedì ad “Albenga d’Autore”

Generico luglio 2026

Albenga. Prosegue Albenga d’Autore 2026, la rassegna culturale che fino al 7 luglio anima il centro storico ingauno con un ricco calendario di incontri dedicati alla letteratura, alla musica, alla riflessione e alla creatività, affiancando ospiti di rilievo nazionale ad autori ed editori del territorio.

Tra gli appuntamenti in programma domani, lunedì 6 luglio, alle 18.30 nella suggestiva piazza dei Leoni, si terrà la presentazione del romanzo “La capofamiglia” della giornalista Mary Caridi, pubblicato da VersoAltrove. A dialogare con l’autrice sarà la professoressa Tiziana Minacapilli dell’APS #cosavuoichetilegga?. L’incontro sarà arricchito dalle letture di Mauro Pinzone e dall’accompagnamento musicale di Vincenzo Caridi.

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