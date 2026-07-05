“La terra degli ulivi”, Pino Petruzzelli di scena alla villa romana del Varignano

Mercoledì 8 luglio alle 20,30 la villa romana del Varignano, a Le Grazie, ospiterà La terra degli ulivi, spettacolo di e con Pino Petruzzelli, spettacolo parte della programmazione di Portovenerecultura, rassegna promossa dal Comune di Porto Venere. “Uno spettacolo che unisce palco e platea in un viaggio nella cultura di chi ha sempre creduto nel territorio come fonte di vita. L’uomo non è uno spettatore passivo di questo pianeta, ma una parte attiva che attraverso il lavoro può cambiare tutto in peggio ma anche in meglio – si legge in una nota di presentazione dello spettacolo -. La terra degli ulivi è la storia di una famiglia che prova a trasformare boschi in terreni coltivabili, terrazzamenti abbandonati in uliveti. Una trasformazione avvenuta grazie a persone che hanno saputo andare in direzione ostinata e contraria lavorando per il bene di una natura di cui anche l’uomo è parte. Persone che attraverso un lavoro meraviglioso ma duro e faticoso permettono a tutti noi di godere una quotidianità in cui palato, salute e bellezza del paesaggio sono parti fondamentali della vita”.

Non casuale la location prescelta: nell’area archeologica della villa romana si conservano infatti i resti del frantoio oleario più antico della Liguria, ancora oggi immerso nel verde di un uliveto.

Il Comune di Porto Venere rivolge un ringraziamento particolare per la disponibilità e collaborazione alla direttrice della villa romana, dottoressa Marcella Mancusi.

L’estate di Portovenerecultura continuerà con lo storico e presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, Giordano Bruno Guerri, che il 14 luglio alle 20,30, sul palco allestito sotto San Pietro a Porto Venere, parlerà del suo ultimo libro dedicato alle vite di molti futuristi italiani. Tutte le serate della rassegna sono a ingresso libero.

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