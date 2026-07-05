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“La terra degli ulivi”, Pino Petruzzelli di scena alla villa romana del Varignano

“La terra degli ulivi”, Pino Petruzzelli di scena alla villa romana del Varignano

Ingresso Villa Romana con gatto

Mercoledì 8 luglio alle 20,30 la villa romana del Varignano, a Le Grazie, ospiterà La terra degli ulivi, spettacolo di e con Pino Petruzzelli, spettacolo parte della programmazione di Portovenerecultura, rassegna promossa dal Comune di Porto Venere. “Uno spettacolo che unisce palco e platea in un viaggio nella cultura di chi ha sempre creduto nel territorio come fonte di vita. L’uomo non è uno spettatore passivo di questo pianeta, ma una parte attiva che attraverso il lavoro può cambiare tutto in peggio ma anche in meglio – si legge in una nota di presentazione dello spettacolo -. La terra degli ulivi è la storia di una famiglia che prova a trasformare boschi in terreni coltivabili, terrazzamenti abbandonati in uliveti. Una trasformazione avvenuta grazie a persone che hanno saputo andare in direzione ostinata e contraria lavorando per il bene di una natura di cui anche l’uomo è parte. Persone che attraverso un lavoro meraviglioso ma duro e faticoso permettono a tutti noi di godere una quotidianità in cui palato, salute e bellezza del paesaggio sono parti fondamentali della vita”.
Non casuale la location prescelta: nell’area archeologica della villa romana si conservano infatti i resti del frantoio oleario più antico della Liguria, ancora oggi immerso nel verde di un uliveto.
Il Comune di Porto Venere rivolge un ringraziamento particolare per la disponibilità e collaborazione alla direttrice della villa romana, dottoressa Marcella Mancusi.
L’estate di Portovenerecultura continuerà con lo storico e presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, Giordano Bruno Guerri, che il 14 luglio alle 20,30, sul palco allestito sotto San Pietro a Porto Venere, parlerà del suo ultimo libro dedicato alle vite di molti futuristi italiani. Tutte le serate della rassegna sono a ingresso libero.

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