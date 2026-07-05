Lavagna: minori stranieri non accompagnati, serve parere legale

“Minori stranieri non accompagnati”. Dietro questa espressione si nasconde un mondo. Ed un problema per i servizi sociali dei nostri Comuni. Un fenomeno iniziato una decina di anni fa su cui si sono spesi fiumi di parole ma che trova ancora molti Comuni impreparati ad accogliere un numero sempre maggiore di minori. Generalizzare sarebbe un errore: molti giovani pensano al loro futuro, studiano e lavorano seriamente. Altri non si adattano, forse non hanno strumenti adeguati per farlo e costituiscono un problema per le nostre comunità, come ben sanno le forze dell’ordine.I servizi sociali dei Comuni si sono trovati gestire un settore nuovo e complesso.

Sfogliando le pagine dell’albo pretorio di Lavagna (ma non solo) si ha traccia che i Comuni sono soli davanti al problema e devono chiedere aiuto a legali. Così, il Comune di Lavagna: “Ritenuta la necessità che il Comune di Lavagna sia assistito riguardo una problematica che riguarda una situazione che coinvolge i servizi sociali, area minori; Rilevato che risulta necessario acquisire un parere da un professionista di comprovata esperienza al fine di adottare una motivata decisione sul caso”.

» leggi tutto su www.levantenews.it