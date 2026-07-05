Levanto celebra Alessia Bono e la Velocior dopo l’esperienza in azzurro agli Special Olympics

Alessia Bono e una delegazione della Canottieri Velocior 1883 e del suo Settore Speciale sono stati ricevuti da sindaco, giunta e consiglio comunale di Levanto, per aver indossato la maglia azzurra della Nazionale italiana ai Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Canottaggio: che si sono svolti in Germania e dove la Bono è arrivata quarta nel doppio misto.

Il primo cittadino levantese, il fresco eletto Giambattista Acerbi, ha avuto parole di compiacimento e orgoglio per la concittadina Alessia per la bellissima esperienza e il buon risultato sportivo raggiunto. Inoltre ha ringraziato la Velocior per il supporto e per aver portato la Bono a un grande traguardo sportivo, con tanto di crescita personale.

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