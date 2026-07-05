Madonna della Visitazione, a Varese Ligure messa con il vescovo e processione con i grandi crocefissi delle Confraternite

Appuntamenti in alta Val di Vara per il vescovo Luigi Ernesto Palletti. Stamani, domenica 5 luglio, alle 11 partecipa a Varese Ligure alle celebrazioni per la festa patronale della Madonna della Visitazione, presiedendo la messa solenne e conferendo le cresime. Alle 21 sono poi in programma, sempre a Varese Ligure, il canto dei vespri e la processione per le vie del borgo medievale, con i grandi crocefissi delle confraternite. Domenica prossima, invece, il vescovo sarà a Suvero, nel comune di Rocchetta Vara, per celebrare la messa delle 10.30, conferire la cresima e la prima comunione.

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