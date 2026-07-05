Malori dopo una cena a Bogliasco, accertamenti di Asl e Nas. Il titolare di Just Peruzzi: “Accanimento”

Genova. Gli ispettori della Asl e i carabinieri del Nas hanno avviato accertamenti su un possibile caso di intossicazione alimentare in un noto locale di Bogliasco (Genova), il Just Peruzzi.

La notizia, riportata in prima battuta dal Secolo XIX e poi confermata, riguarda quanto accaduto alcuni giorni fa dopo una cena organizzata da una coppia che festeggiava le nozze d’oro. Secondo le indiscrezioni una ventina di invitati avrebbe accusato un senso di malessere e due avrebbero chiamato la guardia medica. Nessuno è finito in ospedale.

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