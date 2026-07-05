Preziosissimo Sangue di Luni, serata in musica con “Arcobaleno di voci” e bambini del campus estivo

Il piazzale della chiesa del Preziosissimo Sangue di Luni (Via Europa, 42, in località Cafaggiola Casano) ospita nella serata di oggi, domenica 5 luglio, ore 21.00, un appuntamento all’insegna di musica e inclusione organizzato dalla locale parrocchia. Protagonisti i bambini del campus estivo e le ragazze del coro “Arcobaleno di Voci” di Nicola, cuore del progetto terapeutico di musicoterapia e canto “LiberiAMO LA VOCE 2026”, curato dall’associazione CA.TE.RI.NA. (acronimo di Canto Terapeutico Riabilitativo Naturale). “L’iniziativa nasce come un prezioso momento di inclusione e unità per tutta la comunità, utilizzando il canto come ponte per unire le persone”, dicono i promotori.

A guidare l’evento sarà la cantautrice e musicoterapeuta Jenny Fumanti, che ha ideato il progetto e ha condotto il coro applicando il suo personale metodo VOCE E CANTO NATURALE®.

Ingresso libero.















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