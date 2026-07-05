Punta Corvo, violati i divieti: multati un bagnante e il conducente di un’imbarcazione

Ieri mattina si è svolta un’operazione congiunta di controllo sulla spiaggia di Punta Corvo, in attuazione dell’ordinanza sindacale di chiusura emanata a seguito dei movimenti franosi che hanno interessato la falesia sovrastante, nonché di analoga ordinanza emanata dalla Capitaneria di porto della spezia per interdire il tratto di mare antistante la falesia.

L’attività ha visto impegnati la Polizia Locale e i Carabinieri di Ameglia che hanno verificato il rispetto del divieto di accesso all’arenile, e la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera della Spezia che ha verificato il rispetto del divieto di navigare nello specchio acqueo antistante nonché il rispetto delle norme in materia di sicurezza balneare.

Nel corso dei controlli sono state riscontrate violazioni delle norme di sicurezza emanate dalle autorità commesse da parte di persone che hanno raggiunto la spiaggia o transitato sul sentiero nonostante la chiusura, o avvicinandosi via mare nonostante i divieti.

Per tali comportamenti sono state elevate sanzioni sia ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale per un soggetto che ha violato l’ordinanza sindacale di accesso alla spiaggia, sia amministrative per una violazione dell’ordinanza di sicurezza balneare nei confronti del conduttore di un’imbarcazione che ha ignorato il provvedimenti dell’Autorità marittima.

L’intervento congiunto delle forze dell’ordine ha l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini, prevenire ulteriori rischi legati alla instabilità della falesia e assicurare il pieno rispetto delle misure adottate per la tutela del territorio.

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