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Rapallo: a Montallegro ‘Scioglimento del voto” e benedizione della città

Rapallo: a Montallegro ‘Scioglimento del voto” e benedizione della città

Generico luglio 2026

Oggi si sono concluse le celebrazioni in onore della Madonna di Montallegro, Patrona di Rapallo, con il canto del Te Deum, la benedizione della città dal sagrato del santuario e con la cerimonia dello “scioglimento del voto”. Impegno assunto dal Comune a seguito della peste del 1579-80 e 1590-91 che provocò miglia di vittime e che, grazie all’intervento miracoloso della Madonna, preservò la gente di Rapallo. Ogni anno il Comune versa un tributo al santuario durante una cerimonia in cui si sottoscrive un documento tra Comune e direzione del santuario.

Alla cerimonia svoltasi questa mattina ha partecipato il vescovo diocesano monsignor Giampio Devasini, con il parroco don Stefano Curottto e il rettore del santuario don Gianluca Trovato. Il sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci col presidente del Consiglio Mentore Campodonico, e il segretario comunale dottor Mario Vittorio Canessa, Presenti autorità militari, Sestrieri, la giunta e consiglieri comunali, associazioni cittadine

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