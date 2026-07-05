Rapallo, al via l’estate di Villa Tigullio: fino a settembre un calendario di 28 appuntamenti

Rapallo. Da sabato 11 luglio a martedì 6 settembre Villa Tigullio, a Rapallo, ospita il ricco programma estivo organizzato dalla Fondazione Teatro Sociale di Camogli: una stagione di 28 appuntamenti, affidata alla direzione artistica del maestro Giuseppe Acquaviva. La rassegna nasce con l’obiettivo di valorizzare una programmazione articolata, capace di mettere in rete artisti e linguaggi, consolidando il ruolo di Rapallo come uno dei principali poli culturali del Levante ligure. Il cartellone attraversa musica, teatro, comicità, danza, divulgazione e spettacolo dal vivo, costruendo un percorso pensato per coinvolgere pubblici differenti.
Ad aprire il palinsesto, sabato 11 luglio, sarà l’Orchestra del Teatro Carlo Felice, protagonista di una serata dedicata a La Bohéme di Giacomo Puccini. Sul palco, i giovani solisti dell’Accademia di alto perfezionamento del Teatro Carlo Felice, diretti da Giuseppe Acquaviva, offriranno al pubblico un viaggio attraverso alcune delle pagine più celebri del repertorio operistico.