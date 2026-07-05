Rapallo: lunedì 6 interruzione circolazione veicolare in via Betti

Si informa la cittadinanza che domani mattina, lunedì 6 luglio, tra le ore 7:00 e le ore 13:00, si renderà necessaria la temporanea interruzione della circolazione veicolare sul voltino di Via Betti, all’incrocio con Corso Assereto.

Il provvedimento è indispensabile per consentire lo svolgimento di interventi urgenti e indifferibili di posa della fibra ottica. Data la conformazione ridotta della carreggiata stradale nel tratto interessato, la sospensione del traffico è stata disposta per garantire le necessarie condizioni di sicurezza sia per le maestranze sia per la cittadinanza.

Viabilità alternativa: Durante la fascia oraria di chiusura, il traffico veicolare potrà transitare attraverso via Bolzano.

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