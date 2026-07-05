“Record di turisti a maggio e giugno”. Ma i numeri meritano precisione e il turismo meno trionfalismo

C’è un equivoco di fondo che accompagna ormai da anni il dibattito sul turismo alla Spezia: l’idea che ogni crescita sia automaticamente un merito dell’amministrazione comunale e che ogni osservazione su un possibile rallentamento venga interpretata come un attacco politico a Palazzo civico. La realtà è molto più complessa. I flussi turistici, soprattutto quelli internazionali, dipendono in larga parte da dinamiche che travalicano i confini comunali: la ripresa dopo la pandemia, gli equilibri economici mondiali, le guerre, i collegamenti aerei, l’aumento dei prezzi…

Pensare che il boom post Covid sia stato un capolavoro della politica locale sarebbe tanto sbagliato quanto attribuire al Comune eventuali frenate. La crescita infinita, semplicemente, non esiste. E se oggi pesano conflitti come quelli in Medio Oriente, che hanno inciso anche sui flussi provenienti da Cina, Australia e altri Paesi del Far East, difficilmente la responsabilità può essere cercata in piazza Europa.

Per questo il comunicato diffuso ieri dal sindaco Pierluigi Peracchini per celebrare i record di maggio e giugno lascia più di una perplessità. Non tanto perché rivendichi il buon momento del turismo cittadino, quanto per i numeri utilizzati, che, confrontati con quelli ufficiali della Regione relativi al 2025, sembrano non tornare.

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