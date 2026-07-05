Saldi estivi: commercianti, soddisfatti ma non troppo; anzi…

Saldi estivi, bilancio del primo fine settimana. A Rapallo un commerciante commenta: “Come è andata? Se ci fosse stato il mare grosso o una giornata di pioggia avremmo certo incassato di più. Tirare le somme dopo appena due giorni è comunque prematuro”. Oggi a Chiavari negozi straordinariamente aperti. Un anziano commerciante alla domanda come ha risposto la clientela risponde laconicamente con un’efficace espressione genovese: “Pocu, assé” che significa “poco-assai”. A latitare sembrano l’ottimismo e l’entusiasmo.

Un dato di fatto è che non ci sono più le code fuori dai negozi in attesa dell’apertura per accaparrarsi la merce desiderata. Il caldo non invita allo shopping. Poi rispunta la polemica sulla data che alcuni vorrebbero (da anni) posticipata di un mese. Inutile dire che la polemica riguarda anche i molti mercati, mercatini e fiere. E i giovani preferiscono fare acquisti su internet. “Saldi e sbarazzi sono solo palliativi – dice una commerciante di Sestri Levante. Moi ci salviamo perché abbiamo merce che soddisfa un mercato giovane a prezzi contenuti”.

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