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Politica

Savona, De Vecchi (Comitato Oltre) interviene sulla sicurezza: “Serve più prevenzione e collaborazione sul territorio”

Savona, De Vecchi (Comitato Oltre) interviene sulla sicurezza: “Serve più prevenzione e collaborazione sul territorio”

christian de vecchi

Provincia. Anche il Comitato Elettorale “Oltre”, entra nel merito della del confronto di opinioni politiche che, negli ultimi giorni hanno aminato la scena amministrativa della città di Savona.

A farlo è il portavoce Christian De Vecchi, già sindaco del Comune di Carcare nell’entroterra savonese: “È doveroso aggiungerci al coro di testimonianze dei concittadini savonesi già espressisi in questo delicato segmento della quotidianità, la Sicurezza è un bene primario, indispensabile per la qualità della vita cittadina. Se ci sono gravi problematiche, queste vannoa ffrontate e guai commettere l’errore della loro normalizzazione, come sta facendo l’attuale amministrazione comunale. Le soluzioni  ci sono e vanno messe in pratica è una questione di volontà. Sicurezza di quartiere, prevenzione integrata e volontariato di controllo a integrare la normale attività operativa delle forze dell’ordine”.

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