Taxi abusivo scoperto dalla polizia locale, una denuncia: a bordo anche passeggeri minorenni

Genova. Il fenomeno dei taxi abusivi emerge anche a Genova. Il nucleo polizia stradale della polizia locale ha svolto, in borghese, un servizio di contrasto al trasporto abusivo di persone. Gli agenti hanno identificato e fermato un Ford Tourneo, già oggetto di verifiche nel corso della serata, per modalità di conduzione chiaramente riconducibili a un servizio di trasporto non autorizzato.

Il veicolo, immatricolato esclusivamente per uso proprio e non destinato all’attività di noleggio con conducente, aveva già effettuato una prima corsa da via Buozzi fino alla zona del mercato di Sampierdarena, e una seconda dal centro commerciale Waterfront fino a via Sant’Alberto.

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