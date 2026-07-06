A Celle arriva l’opuscolo (gratuito) della Croce Rosa con le tecniche di primo soccorso

Celle Ligure. Un piccolo opuscolo, un grande aiuto. È così che la Croce Rosa promuove le tecniche di primo soccorso. La preziosa Pubblica Assistenza si impegna ancora una volta e presenta un nuovo libretto informativo dedicato al primo soccorso.

La presidente, Elsa Arecco: “Realizzato con l’obiettivo di fornire a tutta la popolazione consigli semplici, chiari e utili per affrontare le più comuni situazioni di emergenza”. L’iniziativa nasce dalla volontà di diffondere una maggiore cultura della prevenzione e del soccorso, “perché conoscere i comportamenti corretti può fare la differenza nell’attesa dell’arrivo dei sanitari e contribuire a salvare una vita”.

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