Accoltellamento a Savona, si è costituito al commissariato di Lambrate il presunto aggressore

Savona. Si è costituito il presunto responsabile dell’omicidio del 37enne, Yassine Mirinioui (di origine nordafricana e pregiudicato) accoltellato domenica pomeriggio ( 5 luglio) sulla spiaggia del Prolungamento, a Savona.
L’uomo si è presentato nel primo pomeriggio al commissariato di Lambrate, a Milano. Si tratta di un cittadino italiano di 52 anni, ora indagato con l’accusa di omicidio. Gli investigatori stanno comunque proseguendo gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti.