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Addio alla grafica genovese Giannina Lavarello, inventò uno dei loghi più famosi al mondo

Addio alla grafica genovese Giannina Lavarello, inventò uno dei loghi più famosi al mondo

Generico luglio 2026

Genova. È morta all’età di 100 anni Giannina Lavarello, grafica e pittrice genovese che insieme al fratello Marco aveva fondato nel 1953 uno degli studi di architettura e design più noti della città. Nata nel 1925, il prossimo 5 settembre avrebbe compiuto 101 anni.

Tra le eredità più prestigiose di Giannina Lavarello c’è il marchio usato oggi in tutti i Paesi dell’Unione Europea per materiali e oggetti destinati al contatto con i prodotti alimentari, che siano cibi o bevande. Fu proprio lei a vincere il concorso di idee per creare un logo univoco e immediatamente intuitivo. Introdotto ufficialmente nel 2024, serve a indicare che i recipienti non rilasciano sostanze nocive a contatto con gli alimenti.

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