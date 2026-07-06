Addio alla grafica genovese Giannina Lavarello, inventò uno dei loghi più famosi al mondo

Genova. È morta all’età di 100 anni Giannina Lavarello, grafica e pittrice genovese che insieme al fratello Marco aveva fondato nel 1953 uno degli studi di architettura e design più noti della città. Nata nel 1925, il prossimo 5 settembre avrebbe compiuto 101 anni.

Tra le eredità più prestigiose di Giannina Lavarello c’è il marchio usato oggi in tutti i Paesi dell’Unione Europea per materiali e oggetti destinati al contatto con i prodotti alimentari, che siano cibi o bevande. Fu proprio lei a vincere il concorso di idee per creare un logo univoco e immediatamente intuitivo. Introdotto ufficialmente nel 2024, serve a indicare che i recipienti non rilasciano sostanze nocive a contatto con gli alimenti.

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