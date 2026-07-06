Avanti Pop, tre giorni di incontri al Molo Italia: il bilancio della Cgil

Si è conclusa con un bilancio decisamente positivo l’edizione 2026 di Avanti Pop, la festa della Cgil della Spezia che, dal 3 al 5 luglio, ha animato il Molo Italia con tre giornate dedicate al confronto, alla socialità, alla cultura e alla valorizzazione del territorio. Migliaia di persone hanno partecipato ai dibattiti, agli incontri e ai momenti conviviali, trasformando una delle cornici più suggestive del Golfo in un luogo aperto alla città e al dialogo.

L’edizione di quest’anno ha assunto un significato ancora più speciale perché si è svolta nell’anno in cui la Camera del Lavoro della Spezia celebra i suoi 120 anni di storia, un anniversario importante che testimonia oltre un secolo di impegno a tutela del lavoro, dei diritti, della democrazia e della coesione sociale del territorio.

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