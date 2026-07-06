“Avevamo ragione”, gli appuntamenti di Avs a 25 anni dal G8 di Genova

Genova. A venticinque anni dal G8 del 2001, Alleanza Verdi e Sinistra Liguria e Genova promuove “Avevamo ragione – La città, i corpi, il mondo: 25 anni dopo il G8”, una tre giorni di iniziative in programma dal 16 al 18 luglio a Genova. Mostre fotografiche, dibattiti, una camminata nei luoghi simbolo del G8, la proiezione di un documentario, momenti di approfondimento e appuntamenti musicali animeranno diversi spazi della città con l’obiettivo di trasformare il venticinquesimo anniversario non in una semplice commemorazione, ma in un’occasione di riflessione collettiva sulle grandi questioni che attraversano ancora oggi il nostro tempo.

L’iniziativa nasce dalla convinzione che molte delle domande sollevate dal movimento che nel luglio 2001 si mobilitò contro il G8 siano oggi più attuali che mai. Dalla crisi climatica alle disuguaglianze sociali, dalla precarizzazione del lavoro all’economia di guerra, fino ai diritti civili e alla tutela delle libertà democratiche, i temi che attraversavano quella stagione continuano infatti a interrogare il presente.

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