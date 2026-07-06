Barriere architettoniche, l’appello: “Turismo accessibile e mobilità sono un diritto di tutti”

La Consulta delle persone con disabilità alla Spezia promuove la realizzazione di una rete territoriale per l’accessibilità e il diritto alla mobilità per eliminare le barriere architettoniche a tutela delle persone con disabilità, degli anziani e di tutti i cittadini con ridotta capacità motoria.

In proposito la Consulta ha inviato una lettera ai sindacati Cgil, Cisl e Uil, ad Assoutenti della Spezia e alle associazioni di categoria Confesercenti, Confartigianato e Cna. Nel testo propone “l’avvio di un percorso condiviso volto a promuovere interventi concreti sui servizi pubblici, sulle infrastrutture e sui trasporti, affinché l’accessibilità diventi una priorità e non un tema marginale”.

“L’iniziativa – si legge in una nota – nasce da anni di segnalazioni, sopralluoghi e confronti istituzionali che hanno interessato uffici pubblici, stazioni ferroviarie, terminal crocieristici, percorsi urbani, luoghi della cultura e servizi essenziali. Nonostante il costante impegno della Consulta, molte delle criticità denunciate restano ancora oggi prive di risposte risolutive”.

“Il turismo è di tutti e, proprio per questo, deve essere realmente inclusivo”, dichiara Mauro Bornia, presidente della Consulta delle persone con disabilità e docente del corso di formazione per Addetto alle Informazioni turistiche con particolare attenzione al turismo accessibile, insieme a Nicola Torre, responsabile Barriere architettoniche.

“Non si può parlare di promozione del territorio se una parte dei cittadini e dei visitatori continua a incontrare ostacoli nell’accesso ai servizi, ai trasporti e ai luoghi della cultura – precisa Bornia –. Proprio in questi giorni, con il Presidente del Parco delle 5 Terre e il sindaco di Riomaggiore, stiamo cercando di risolvere temporaneamente il problema dell’accessibilità alla Via dell’Amore, di cui a breve daremo comunicazione”.

I due rappresentanti della Consulta affrontano anche il tema dell’accessibilità negli uffici postali: “Se Poste Italiane continuerà a celarsi dietro il silenzio e a non fornire risposte concrete alle problematiche più volte segnalate, ci regoleremo di conseguenza. Le persone con disabilità hanno diritto ad accedere ai servizi pubblici in autonomia e dignità, senza dover dipendere ogni volta dall’assistenza di terzi”.

Bornia interviene anche sul tema della formazione: “Non servono tirocini o corsi che parlino di accessibilità solo sulla carta se prima non si comprendono davvero le difficoltà quotidiane che una persona con disabilità affronta. Serve un cambiamento culturale radicale, serve maggiore ascolto e, soprattutto, per promuovere qualcosa bisogna prima conoscerlo profondamente”.

Lo stesso Bornia ricorda con soddisfazione il percorso condiviso con Nicola Torre durante il corso di formazione: “Sono orgoglioso del lavoro svolto da Nicola. Grazie al suo impegno, al lavoro della Consulta e alla collaborazione delle professionalità interne al Museo Tecnico Navale, oggi le storiche Polene sono finalmente accessibili e visibili anche ai visitatori con disabilità. È la dimostrazione concreta che quando si ascoltano le persone e si lavora insieme i risultati arrivano”.

“Ogni volta che entriamo in questo museo ci sentiamo a casa”, affermano Torre e Bornia. “È l’esempio di come le istituzioni possano diventare davvero inclusive quando scelgono di ascoltare. A volte le armi più efficaci non sono altro che carta e penna: strumenti con cui segnalare le criticità, proporre soluzioni, valorizzare le buone pratiche e dare voce a quelle realtà che collaborano concretamente per abbattere le barriere”.

Bornia ribadisce inoltre un principio che ritiene fondamentale: “Il turismo accessibile deve essere una forza coesa e condivisa, non un marchio. Non deve appartenere a nessuno e tantomeno essere identificato con una forza politica. La disabilità non ha colore politico. Dobbiamo lavorare esclusivamente nell’interesse della comunità, anche quando rappresenta una minoranza, perché i diritti non si misurano con i numeri ma con il respeito della dignità delle persone”.

“È un lavoro prezioso che mette al centro il diritto di tutti a vivere il territorio in piena autonomia”, conclude Bornia. “Purtroppo dobbiamo constatare che, anche su questo fronte, la sensibilità è ancora troppo limitata. Troppo spesso il tema dell’accessibilità viene considerato secondario, quando invece dovrebbe rappresentare un requisito essenziale di qualità e accoglienza per ogni struttura turistica”.

La Consulta ribadisce: “L’accessibilità non rappresenta un favore né un intervento straordinario, ma un diritto sancito dalla Costituzione, dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e dalla normativa nazionale. I suggerimenti sono molti: incentivi económicos per i proprietari, prestiti agevolati per mettere pedane e rampe, contributi a fondo perduto per piccole imprese, riduzione delle imposte comunali (ad esempio la tassa sui rifiuti a chi si dota di entrate accessibili), semplificare le procedure, creare un sistema di certificazione tipo marchio comunale di ‘locale virtuoso e accessibile’ anche con vetrofanie, comparire sui social e sulle mappe online. Questo primo incontro servirà per capire se le sigle suddette intendono per davvero affrontare un percorso condiviso, visto che ahimè l’amministrazione comunale della Spezia in questo senso non si è affatto dimostrata sensibile”.

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