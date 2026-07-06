Calcio dilettanti: il recap dei movimenti dall’Eccellenza alla Seconda Categoria

Partendo dall’Eccellenza, in particolare dalla Val Bormida, la Carcarese ha organizzato una conferenza stampa per presentare il nuovo assetto societario. Evento in programma mercoledì alle ore 18. I “cugini” della Cairese hanno confermato l’esterno Andrea Anselmo, che ritrova mister Pietro Buttu dopo la vincente esperienza all’Albenga nella stagione 22/23.

Molto attiva la Genova Calcio, che ha reso noto l’innesto dell’esterno Lorenzo Damonte, classe 2004 proveniente dall’Arenzano. Arenzano che ha reso noti gli innesti di Alessio Lupi e Giovanni De Mattei. Entrambi ex Voltrese ed ennesimo indizio delle difficoltà che sta attraversando il club gialloblù per iscriversi all’Eccellenza. Inoltre, mister Grandoni potrà contare su Giacomo Piu, che arriva al Gambino dopo le esperienze in Promozione con Savona e Pontelungo. Completa il quadro degli annunci recenti la conferma dell’attaccante Matteo Battaglia.

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