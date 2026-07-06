Calcio e comunità: a Fossitermi torna il “Torneo San Terenzo”

Dall’ 8 al 26 luglio torna il “Torneo San Terenzo”, l’evento calcistico estivo che ha riunito negli anni centinaia di appassionati. Giunta alla sua sesta edizione la kermesse vedrà otto squadre, formate attraverso un draft, darsi battaglia nel campo a 7 del Dlf a Fossitermi per conquistare il primato dell’estate. Un mese di calcio, emozioni e tanto divertimento con premi in palio che, come sottolinea l’organizzazione sulla pagina Instagram, va ben oltre il rettangolo di gioco: “Una competizione costruita negli anni con impegno e dedizione. Il nostro torneo non è solo calcio: è senso di comunità e voglia di stare insieme”. Il primo appuntamento è fissato alle 21 di mercoledì 8 luglio con “Lego X” che aprirà le danze contro la “Selecao”, mentre il giorno successivo alle 22 “Los Pandilleros” e “Piccionaia” completeranno la prima giornata del girone A.

Anche le partite d’esordio del girone B veranno giocate nelle giornate di mercoledì e giovedì: alle 22 del 8 luglio via alla sfida tra “Pecorame“ e “Celestini”, mentre giovedì alle 21 si sfideranno “Sciocca anafilattico” e “Gli armigeri”.

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