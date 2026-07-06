Camogli: serata di successo con Gio Evan

Pubblico attento, divertito e affascinato all’incontro con Gio Evan nel Salone a Mare dell’Hotel Cenobio dei Dogi di Camogli. Lo spunto è stato dato dal nuovo libro dello scrittore, poeta, cantautore, performer e ricercatore spirituale “La gioia è un duro lavoro” che ha dato vita al dialogo con la conduttrice radiofonica-televisiva e attrice Giorgia Surina, che ha sapientemente stimolato il racconto dell’autore sul suo percorso di vita, la sua ricerca interiore e le sintesi che ne ha tratto. Moltissimi gli applausi.

Per l’amministrazione comunale presenti tra il pubblico Lorenzo Ghisoli. vicesindaco, con la assessore Emanuela Caneva. La assessore Cristina Gambazza ha ringraziato chi ha collaborato ricordando che la serata fa parte delle iniziative per il decennale della Bandiera blu.

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