Classifica di gradimento dei sindaci: Marco Russo in calo del 9,8% rispetto al 2021

Savona. Perde sei posizioni e scende così al cinquantasettesimo posto il sindaco di Savona Marco Russo (con il 52,5%%): a dirlo è la classifica del Governance Poll, la rilevazione annuale effettuata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore che misura il gradimento degli amministratori locali italiani.

Rispetto alla rilevazione dello scorso anno il primo cittadino di Savona perde sono 6 posizioni (dalla 51esima scivola alla 57esima): cala di 2,5 punti percentuale (nel 2025 si attestava al 55%) e oltre 9,8% rispetto al giorno delle elezioni (nell’autunno del 2021).

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