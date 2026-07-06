Da Porto Venere, il gestore di un affittacamere: “Stagione difficile, i segnali c’erano già l’anno scorso”

Buongiorno,

Sono Giuseppe Rescali, gestore di un affittacamere di Porto Venere. Ho letto il vostro articolo in merito ai dati turistici “urlati” via stampa dal sindaco della Spezia. Io posso parlare per il comune di Porto Venere e vi posso assicurare che una stagione così non la vedevo dal Covid – ovviamente con le dovute proporzioni – però noi, che operiamo per il 92-93% con clientela straniera, quest’anno siamo in difficoltà anche in periodi come questo, dove di solito abbiamo quasi tutte le tre camere occupate.

I segnali già c’erano a fine 2025 e inizio 2026, per via delle poche prenotazioni che arrivavano e che invece, fino all’anno scorso, fioccavano, anche se un piccolo calo si era già registrato il precedente anno. La politica di “spolpare” il turista aumentando i prezzi dei trasporti, delle visite, dei sentieri eccetera, così facendo farà morire il territorio.

A Porto Venere, poi, i residenti sono il primo ostacolo al turismo: a sentirli parlare sembra di vedere uno spettacolo dei “Pirati dei Caruggi”, peccato che loro facciano i comici, ed anche bene.

Comunque, ovviamente, il sindaco di Porto Venere segue i suoi elettori e dovrebbe incentivare il settore e far conoscere Porto Venere, perché non siamo a Portofino, che è un “brand” il cui solo nome muove migliaia di turisti. Basta vedere i negozi e compararli con i nostri.

Mi piacerebbe poter parlare con qualcuno di questo problema, ma qui vige il pensare al proprio orticello e basta.

Cordiali saluti,

Giuseppe Rescali

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com