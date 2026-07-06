Fiaccolata per la sicurezza, tensione alle stelle a Sestri Ponente: insulti, spintoni e giornalisti aggrediti

Genova. Serata di manifestazioni e tensione questa sera a Sestri Ponente, dove ha avuto luogo la fiaccolata intitolata “Il ponente insieme per la sicurezza”, lanciata nei giorni scorsi dal gruppo facebook Genova Insicura. Alla chiamata hanno aderito l’Unione dei Comitati Genovesi (Ucg) e almeno un migliaio di persone ha risposto all’appello di scendere in piazza per manifestare. A fare da contro altare a questa iniziativa, nelle scorse ore sono stati organizzati un contro presidio in piazza Baracca lanciato da Anpi Genova, Avs e altre sigle della galassia progressista genovese.

Una contrapposizione che di fatto ha ricalcato gli schieramenti “destra vs sinistra” e che infatti ha visto la partecipazione di numerosi esponenti politici delle due aree: per la fiaccolata, schierati praticamente tutti i consiglieri comunali e municipali di Lega, Fratelli d’Italia e i neo-vannacciani, Maresca in testa. Presente anche gli assessori regionale Nicolò e Ferro, insieme a Lilli Lauro e Stefano Balleari. Al contro presidio altrettanto nutrito lo schieramento degli “istituzionali”, con Selena Candia e Gianni Pastorino in testa. Presenti anche gli esponenti sindacali, tra cui Fabio Marante (Cgil).

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