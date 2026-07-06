Giovedì torna la crociera organizzata dal movimento Palmaria Sì Masterplan No

Torna giovedì 9 luglio la tradizionale crociera organizzata dal movimento Palmaria Sì Masterplan No. Il ritrovo è per le 18.00 alla passeggiata Morin della Spezia. Durante la navigazione saranno premiati i vincitori del concorso fotografico e poetico dedicato all’isola, con musica dal vivo e aperitivo a bordo. “Non è soltanto una serata sul mare – dicono dal movimento -. È un modo per ribadire che la Palmaria è un bene comune e che il suo futuro deve essere fondato sulla tutela, sulla cultura e sulla partecipazione, non sulla speculazione. La Palmaria non ha bisogno di essere trasformata: ha bisogno di essere rispettata”. Il contributo di partecipazione è di 15 euro, comprensivo di crociera, aperitivo e intrattenimento musicale. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo palmariasi.masterplanno@gmail.com. “I posti disponibili sono quasi esauriti”, informano gli organizzatori.

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