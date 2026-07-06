Governance Poll del Sole, Natale: “Ogni classifica di merito per Bucci si traforma in una figuraccia”

“Se si continua così, non farà più nemmeno notizia: ogni classifica di merito si trasforma in una figuraccia per Marco Bucci. Il terzultimo posto nella classifica del Sole 24 Ore, ultimo tra i presidenti delle regioni del Nord e distante circa venti punti dai governatori del Nord Ovest, è la fotografia impietosa di questa destra che governa la Liguria”. Lo dichiara in una nota il segretario Davide Natale, segretario del Partito democratico della Liguria, commentando i dati della Governance poll 2026 del Sole 24 Ore. “È la conferma di quello che denunciamo da un anno e mezzo: tanta propaganda, annunci e slogan, ma nessun risultato concreto per cittadini, imprese e territori – prosegue l’esponente Pd spezzino -. Noi non tifiamo per il ‘tanto peggio, tanto meglio’. Al contrario, speriamo che questo ennesimo segnale induca finalmente Bucci a cambiare atteggiamento, ad ascoltare le proposte dell’opposizione e a smettere di fare il bulletto. Come Partito Democratico siamo ogni giorno nei territori, ascoltiamo amministratori, associazioni, categorie economiche e cittadini per raccogliere i bisogni reali della Liguria e costruire insieme un progetto credibile per il futuro. Ci confrontiamo con chi vive le difficoltà create da una destra che ha lasciato irrisolti troppi problemi, dalla sanità alle infrastrutture, dal trasporto pubblico alle aree interne. Il giudizio che emerge dalla Governance Poll del Sole 24 Ore è un campanello d’allarme che la Regione non può più permettersi di ignorare”.

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