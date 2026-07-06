I Cucinati vincono il memorial “Roberto Foschi” di Santo Stefano Magra

È calato il sipario a Santo Stefano Magra sulla IX edizione del Memorial “Roberto Foschi”, il tradizionale torneo di calcio a cinque che anche quest’anno ha animato il campetto comunale, confermandosi uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’inizio dell’estate.

L’evento è stato organizzato da Matteo Bartoletti e Luca Brizzi, dell’associazione Spezia calcio popolare, società che milita nel campionato ligure di prima categoria, con il patrocinio gratuito del Comune di Santo Stefano di Magra. La manifestazione si è sviluppata nelle giornate del 4, 8, 11, 12, 15 e 16 giugno, con la successiva fase a eliminazione diretta fino alla serata delle finali del 30 giugno, richiamando numerose squadre e un folto pubblico. Ad aggiudicarsi il IX Memorial “Roberto Foschi” sono stati I Cucinati, protagonisti di un percorso di grande continuità culminato con la vittoria nella finalissima.

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