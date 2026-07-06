I disegni di Sacchelli, la voce di Conte e l’avo di Paperone: partita la rassegna “Libri d’amare”

Sabato scorso a Porto Venere, nel piccolo salotto allestito nei pressi di piazza Bastreri, si è aperta la rassegna “Libri d’Amare”. L’incontro ha visto l’esperto e critico di fumetti Filippo Conte presentare il disegnatore Umberto Sacchelli, versiliese di Pietrasanta, la cui storia è quella di una passione lunga una vita, coronata di recente con l’approdo al mondo Disney. Per l’occasione, l’autore ha realizzato un disegno inedito che raffigura il Capitano Hugh “Seafoam” McDuck, avo di Paperon de’ Paperoni e protagonista di una storia appena uscita (con le matite e le chine proprio di Sacchelli), sullo sfondo della chiesa di San Pietro a Porto Venere.















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