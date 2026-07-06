Il concerto benefico Una Quasi Notte d’Estate apre gli appuntamenti in piazza San Matteo

Genova. Dopo l’anteprima della settimana scorsa, rappresentata dalla messa in scena itinerante de La regina disadorna, la 29ª edizione del Festival in una notte d’estate di Lunaria Teatro entra nel vivo nel vivo con gli spettacoli in piazza San Matteo a partire da martedì 7 luglio, serata in cui è in programma il concerto benefico Una Quasi Notte d’estate organizzato dallo spazio socio-culturale della Caritas Diocesana di Genova Quasi Casa con protagonista la Caretta Big Band, un gruppo nato per rompere le barriere stilistiche fra i generi, e altri ospiti ad alternarsi sul palco nel corso della serata: Mike FC, Aldo De Scalzi, Irene Buselli, Irene Manca, Stewie, Mare, Eames, Fijo, Spike, Hellsy, Tommy Scerd. L’apertura sarà invece affidata al cantante folk Simone Meneghelli, in arte Misentotale

Particolarmente significativa, giovedì 9 luglio, la messa in scena della Lunaria di Vincenzo Consolo, testo vincitore nel 1985 del Premio Pirandello e diventato un fondamento della letteratura italiana, a 40 anni dalla prima mondiale che segnò il debutto alla regia di Daniela Ardini e avrebbe poi dato il nome stesso alla compagnia da lei diretta: la prima messa in rappresentazione, con scene originali di Giorgio Panni, risale infatti al 1986 e avrebbe poi conosciuto molte altre versioni, in Italia e all’estero.

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