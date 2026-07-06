Il Gaslini collabora a un importante studio scientifico sull’epilessia farmacoresistente

Milano. Una miscela di acidi grassi a catena corta prodotti naturalmente dal microbiota intestinale potrebbe rallentare la progressione dell’epilessia farmacoresistente e migliorare i deficit cognitivi associati alla malattia. È il risultato di uno studio preclinico coordinato dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, in collaborazione con il gruppo di ricerca dell’IRCCS ‘Istituto Giannina Gaslini’ di Genova e dell’Università di Genova, e pubblicato sulla prestigiosa rivista Annals of Neurology.

Si tratta di un approccio che, agendo sulla comunicazione tra intestino e cervello, potrebbe aprire nuove prospettive nel trattamento dell’epilessia farmacoresistente, una condizione che colpisce circa il 30% delle persone con epilessia e per la quale non esistono ancora terapie che possano arrestare in modo sostanziale la progressione della malattia.

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