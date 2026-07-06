Intesa fra Regione e Comune per tutelare il commercio, nel centro di Sarzana stop a bazar, minimarket, sexy shop, sale slot e compro oro

Stop a bazar e minimarket ma anche sexy shop, compro oro, sale giochi e scommesse nel centro storico di Sarzana. E’ quanto prevede l’intesa siglata questa mattina a Palazzo Roderio dal sindaco Cristina Ponzanelli e l’assessore regionale allo sviluppo economico Alessio Piana al termine di un percorso pensato per preservare l’identità commerciale del centro cittadino e favorire l’insediamento di attività considerate coerenti con il suo valore storico e culturale. L’obiettivo dell’intesa – basata sull’articolo 52 del Codice dei beni culturali – è impedire, all’interno di un’area ben delimitata, l’apertura di attività ritenute incompatibili con la vocazione della città, privilegiando invece un commercio di qualità e di vicinato. Il provvedimento, pensato con Soprintendenza, Regione e associazioni di categoria, introduce infatti un lungo elenco di nuove attività che non potranno insediarsi nel perimetro interessato.

Tra queste figurano come detto bazar, minimarket privi di specializzazione, Internet point, phone center, money transfer, sexy shop, sale giochi e centri scommesse, compro oro. Ma anche lavanderie automatiche, officine, carrozzerie, friggitorie, attività basate prevalentemente su alimenti precotti o surgelati, negozi con prodotti generici non tracciabili, centri massaggi, oltre ad altre tipologie considerate non compatibili con il pregio storico e architettonico dell’area. Restano invece consentite le attività dedicate ai prodotti tipici e alle eccellenze territoriali, comprese quelle certificate DOP, IGP, DOC e DOCG. L’accordo stabilisce inoltre che le attività già presenti non potranno trasformarsi in una delle categorie vietate e conferma alcune prescrizioni sul decoro urbano, come l’obbligo per i proprietari di mantenere in ordine anche i fondi commerciali sfitti.

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