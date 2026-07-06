La Diocesi di Savona sbarca su Instagram: il Nuovo Letimbro diventa “social”

Savona. Era il luglio 2009 quando nasceva la pagina Facebook dell’allora mensile Il Letimbro. Ora lo storico social media della Diocesi di Savona-Noli ha rinnovato il nome e il logo diventando così il canale del blog diocesano il Nuovo Letimbro, sorto dalle “ceneri” del giornale chiuso a fine 2024 e ufficialmente online dal 12 marzo. Tuttavia la pagina facebook.com/ilNuovoLetimbro non è più l’unico social media diocesano: ad essa si è affiancato infatti il nuovo profilo Instagram @ilnuovoletimbro.

Fin dalla sua creazione la pagina è sempre stata ed è molto apprezzata dagli utenti. Per averne un quadro più chiaro basta sviscerare qualche numero dalle statistiche dei primi 7 mesi del 2026. Le visualizzazioni (il numero di volte in cui i contenuti, ad esempio video, post e storie, sono stati visti) ammontano a 910.567, con un incremento del 9,5% rispetto allo stesso periodo del 2025.

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