Lonely Planet Ulissefest: dall’ex sindaco di New York De Blasio ai Negramaro, tutti gli appuntamenti

Genova. Dopo aver conquistato il titolo di unica destinazione italiana nella celebre classifica Best in Travel, da venerdì 10 a domenica 12 luglio Genova ospiterà la IX edizione di UlisseFest, il festival del viaggio firmato Lonely Planet.

Il tema conduttore di quest’anno è “Elogio della fuga”: un invito a concepire il viaggio come impulso creativo e spinta necessaria per cambiare prospettiva sul presente. Scrittori, blogger, giornalisti e artisti si alterneranno nei luoghi simbolo della città – dal Porto Antico ai Giardini Luzzati, passando per i Palazzi dei Rolli e Palazzo Ducale.

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