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Lonely Planet Ulissefest: dall’ex sindaco di New York De Blasio ai Negramaro, tutti gli appuntamenti

Lonely Planet Ulissefest: dall’ex sindaco di New York De Blasio ai Negramaro, tutti gli appuntamenti

genova panorama

Genova. Dopo aver conquistato il titolo di unica destinazione italiana nella celebre classifica Best in Travel, da venerdì 10 a domenica 12 luglio Genova ospiterà la IX edizione di UlisseFest, il festival del viaggio firmato Lonely Planet.

Il tema conduttore di quest’anno è “Elogio della fuga”: un invito a concepire il viaggio come impulso creativo e spinta necessaria per cambiare prospettiva sul presente. Scrittori, blogger, giornalisti e artisti si alterneranno nei luoghi simbolo della città – dal Porto Antico ai Giardini Luzzati, passando per i Palazzi dei Rolli e Palazzo Ducale.

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