Mentana Rock Benefit, tre giorni di musica e solidarietà per la Pediatria del Sant’Andrea

Si è conclusa in piazza Mentana alla Spezia la nuova edizione del Mentana Rock Benefit, la manifestazione musicale benefica andata in scena dal 3 al 5 luglio dalle 19.45 alle 24. L’iniziativa, patrocinata dal Comune della Spezia, ha avuto come obiettivo la raccolta fondi a favore del reparto pediatrico dell’ospedale Sant’Andrea.

A curare l’organizzazione è stata l’associazione di volontariato Real Flavor, presieduta dallo storico promotore Marco Vecchi, che ha ricordato la finalità dell’iniziativa: “Noi facciamo serate di beneficenza per la raccolta fondi per comprare attrezzature per la Pediatria e per sostenere bambini di famiglie disagiate, coprendo spese di viaggio, soggiorno e visite mediche specialistiche. Tutto quello che c’è da pagare lo si paga”.

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