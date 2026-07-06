Pastasciutta antifascista all’Arci Canaletto

Anche quest’anno il Circolo Arci Canaletto, in collaborazione con le sezioni Anpi di Migliarina, Muggiano e della Spezia, rinnova la propria adesione alla Rete delle Pastasciutte Antifasciste promossa dall’Istituto Alcide Cervi. L’iniziativa intende rievocare lo storico 25 luglio 1943 quando, alla notizia della caduta del regime fascista, la famiglia Cervi festeggiò l’evento offrendo un piatto di pasta alla popolazione nella piazza di Campegine. Per ricordare quel gesto di liberazione, il sodalizio spezzino ha organizzato una serata di condivisione e socialità.

Il programma dell’evento si aprirà alle 18 con i saluti istituzionali e l’aperitivo, per poi entrare nel vivo a partire dalle 19.30, momento in cui verrà servito il tradizionale piatto di pastasciutta offerto dagli organizzatori, affiancato da altre proposte gastronomiche a prezzi popolari. La serata proseguirà alle 21 con lo spazio musicale affidato alla chitarra e alla voce di Germano, in arte Brighèla.

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