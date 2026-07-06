Polemiche per l’annullamento della prepalio di Tellaro, Micheli: “Una boa era pericolosa. Stiamo cercando di risolvere al più presto i problemi tecnici”

Non c’è pace per il Palio del Golfo, alle prese con una annata di difficoltà nella stesura dei campi di gara per le prepalio. L’ultimo episodio risale alla giornata di ieri, quando si sarebbe dovuta svolgere la gara nelle acque di Tellaro, annullata a causa di problemi tecnici. Una cancellazione che ha creato un polverone social, con molti borgatari e tifosi che hanno accusato gli organizzatori di incapacità, se non addirittura di voler affossare il Palio.

“Una boa era pericolosa, si trovava troppo vicino alla costa e col moto ondoso avrebbe potuto mettere a repentaglio la sicurezza degli equipaggi”, chiarisce ai taccuini di CDS la presidente del Comitato delle Borgate, Francesca Micheli.

“Siamo in difficoltà nella stesura dei campi – ammette – e speriamo di risolvere al più presto questi problemi”. La questione è legata al cambio di assetto societario dell’azienda che storicamente provvedeva alle operazioni di posa dei corpi morti e delle boe.

“Non siamo riusciti a ottenere in tempo le autorizzazioni per i campi di regata fissi, ma a settembre ripartiremo con le pratiche fiduciosi di poter raggiungere questo traguardo”.

C’è chi punta il dito sulla gestione complessiva della vicenda, sostenendo che avrebbe potuto essere affrontata con più lungimiranza. “Le abbiamo provate tutte, davvero. E’ un anno che lavoriamo per risolvere queste problematiche”, aggiunge la presidente del Comitato delle Borgate.

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