Portofino: c’è chi vorrebbe eliminare i battelli e, quindi, licenziarne i dipendenti

Da qualche tempo c’è chi preme affinché venga interrotto il servizio di battelli per Portofino e venga quindi licenziata una cinquantina di dipendenti ed altrettanto faccia Amt. Perché è disdicevole che Portofino accolga turisti che arrivano in battello e bus. E pazienza se i portofinesi dovranno tornare a pescare la notte e coltivare patate di giorno. Forse chi protesta contro l’arrivo dei turisti pensa che per accedere al Borgo si debba esibire non un passaporto, ma la denuncia dei redditi, una specie di Isee al contrario.

Leoni da tastiera e corsivisti con la puzza sotto il naso, già dimostrano di non possedere le qualità di molti turisti che arrivano in battello: il desiderio di immergersi nel paesaggio, almeno per una giornata. Di ammirare la bellezza di una località mantenuta integra grazie alla sensibilità dei portofinesi.

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