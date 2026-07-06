Posidonia Green Festival 2026, tutto pronto: si parte con Tonino Carotone e l’inaugurazione del museo sottomarino

Bogliasco. Il 10–11 luglio 2026 Torna a Bogliasco il Posidonia Green Festival, l’eco-festival internazionale dedicato al mare, alla sostenibilità e alla cultura che da oltre quindici anni unisce divulgazione scientifica, partecipazione, arte e musica per promuovere la tutela del Mediterraneo e degli ecosistemi marini. Il museo sottomarino al centro dell’edizione 2026 Il momento più atteso di questa edizione è l’inaugurazione ufficiale di Posidonia Art Reef, il museo sottomarino rigenerativo realizzato davanti alla costa di Bogliasco.

Sviluppato nell’ambito del programma europeo PartArt4OW, il progetto unisce arte contemporanea, citizen science e conservazione della biodiversità marina: un’installazione che vive sott’acqua, progettata per favorire la rigenerazione degli ecosistemi marini attraverso ricerca scientifica, partecipazione della comunità e pratiche artistiche collaborative.

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