Rapallo: “Camion e posteggi, gli orari impossibili”

Dal 1° aprile al 31 ottobre i camion possono sostare in questi stalli soltanto dalle 19:00 alle 6:00. Quindi la domanda è semplice: un camionista che termina il lavoro alle 18:00 cosa dovrebbe fare? Girare per Rapallo con un bilico aspettando che scocchino le 19?

Questa è una di quelle decisioni che possono nascere solo dietro una scrivania, senza aver mai parlato con gli autotrasportatori e senza conoscere minimamente le difficoltà che affrontano ogni giorno.

Chi non è abituato a confrontarsi con il mondo del lavoro, probabilmente, fatica a capire cosa significhi guidare un mezzo pesante e trovare un parcheggio in una città come Rapallo. Perché un camion non si infila nel primo posto libero come un’utilitaria.

Se si decide di togliere la possibilità di parcheggiare durante il giorno, prima si offre un’alternativa. Altrimenti non si risolve un problema: lo si scarica su chi lavora.

Ai camionisti non servono lezioni impartite dal palazzo. Servono buon senso, rispetto e amministratori capaci di confrontarsi con la realtà, non con le proprie teorie.