Rapallo: The Busking Contest, dedicato a musicisti e cantautori di strada

Dall’ufficio stampa

Sarà la città di Rapallo ad aprire ufficialmente la sesta edizione di The Busking Contest, il primo

contest italiano dedicato ai musicisti e cantautori di strada, progetto culturale itinerante che da anni unisce musica, territorio e valorizzazione dello spazio pubblico attraverso un format originale capace di mettere al centro artisti, luoghi e comunità.

L’appuntamento è fissato per sabato 11 luglio, dalle ore 21:00, sul suggestivo Lungomare Vittorio

Veneto, che per una sera si trasformerà in un percorso musicale diffuso affacciato sul mare.

Per celebrare l’identità di ciascuna città coinvolta, la direzione artistica del contest ha scelto una

frase in dialetto ligure. Per Rapallo la scelta è ricaduta su: “U Castello u sente e a stradda a canta.”

(Il Castello ascolta e la strada canta).

Una frase che racconta perfettamente lo spirito della manifestazione: la musica che attraversa le

strade, incontra le persone, dialoga con i luoghi simbolo delle città e contribuisce a costruire nuove narrazioni dei territori.

Nato nel Golfo del Tigullio, The Busking Contest continua infatti a crescere mantenendo saldo il

proprio legame con i luoghi che lo ospitano. La musica di strada diventa così occasione di incontro, scoperta e partecipazione, capace di valorizzare il patrimonio urbano e turistico delle città coinvolte.

A Rapallo saranno sei gli artisti provenienti da diverse regioni italiane a esibirsi lungo il percorso del lungomare, regalando al pubblico una vera e propria passeggiata musicale tra mare, colori, identità e cantautorato contemporaneo.

Protagonisti della tappa rapallese saranno:

• Niko Albano (Bologna), cantautore dalle influenze pop, folk e british;

• Deanima (Bergamo), progetto cantautorale intimo e contemporaneo;

• Pietro Bombardelli (Pavia), artista che unisce scrittura d’autore ed elettronica;

• Arabia (Bologna), cantautore già protagonista in importanti percorsi nazionali;

• Musicalmente Claudia (Pavia), cantautrice e busker con una forte esperienza di strada;

• Cesare Blanc (Milano), cantautore e polistrumentista dal linguaggio diretto e autentico.

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