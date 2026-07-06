Si parla d’arte a Manarola con un omaggio a Birolli e di musica con Gino Castaldo a Vernazza

Doppio appuntamento per la decima edizione della rassegna “Cinque Terre: un mare di libri”: giovedì 9 luglio alle 21.30 in Piazza Capellini a Manarola omaggio a Renato Birolli e venerdì 10 luglio alle 21.30 a Vernazza Gino Castaldo presenta il suo ultimo libro “La musica è finita”. L’iniziativa, con ingresso libero, curata e dall’Associazione Gli Scarti, è organizzata dal Parco nazionale delle Cinque Terre, dai Comuni di Monterosso, Vernazza e Riomaggiore in collaborazione con le Pro Loco e la Fondazione Manarola.

Giovedì a Manarola per la serata di ricordo di Renato Birolli intervengono Viviana Birolli, presidente dell’Archivio e Fondazione Renato Birolli; Emanuela Cavallo, autrice del libro “Artisti alle Cinque Terre”; Claudio Rollandi della Fondazione Manarola e Fabrizia Pecunia, sindaco di Riomaggiore. Verrà celebrata la figura del principale artista che ha rivoluzionato l’immagine delle Cinque Terre, dal figurativo all’astrattismo, diventando un punto di riferimento per i tanti artisti che hanno animato al Festa ai Pittori che si è tenuta per decenni proprio nel piccolo borgo marinaro. Il rapporto tra il pittore Renato Birolli (Verona, 10 dicembre 1905 – Milano, 3 maggio 1959) e le Cinque Terre si realizza a partire dal 1955, nella fase matura della sua produzione artistica. A serigrafie e cicli pittorici, come quello degli Incendi, si somma la narrazione e la capacità d’analisi sociale che trovano spazio in una rubrica tenuta sul quotidiano “l’Unità” dal titolo ‘Diario di Manarola’. Parole e forme descrivono un momento di profondo cambiamento vissuto dal territorio, rimasto atavicamente isolato in una dimensione agricola secolare e antica. La città dell’Arsenale e delle industrie chiama a sé le braccia destinate per generazioni alla viticoltura e impone un necessario riequilibrio. L’artista, attivo nel dibattito culturale e politico dei tempi, coglie con sensibilità e capacità di visione questo emblematico e delicato cambiamento. Al contempo le sue Cinque Terre diventano per la prima volta un paesaggio dell’anima, attualizzato dal suo particolare modo di unire astratto e figurativo. Manarola fu la sua svolta, non solo in termini pittorici, ma anche umani. Lì scoprì il significato più profondo della parola “incontro” sia con la natura del luogo che con gli

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