Trasporto pubblico, Montefiori attacca: “Bilancio drogato dai ristori Covid e servizio al collasso”

Il segretario comunale del Partito Democratico Andrea Montefiori interviene sul bilancio dell’azienda di trasporto pubblico e afferma che “la Provincia della Spezia, e con essa il suo sindaco-presidente, anche questa volta non si smentisce”. Montefiori aggiunge che “presenta l’utile di bilancio di circa 94.000 euro come un rilevante successo”, ma sottolinea che “si dimentica però la cosa più importante: quell’utile deriva dai ristori Covid per un valore di 1,5 milioni di euro”. Il consigliere sostiene inoltre che “nel 2026 ATC sopravvive grazie alle risorse stanziate dal Governo durante il Covid” e che “senza di esse saremmo in presenza di una perdita, per l’Azienda di trasporto, di almeno 1,4 milioni di euro”, definendolo “un dato, questo, inconfutabile e preoccupante”.

Montefiori prosegue affermando che il trasporto pubblico “necessità di un ripensamento strutturale, che destini maggiori risorse al settore (non promesse evanescenti come quelle di Bucci) e al contempo rimoduli il servizio rispetto alle reali esigenze della cittadinanza e dei turisti”. Aggiunge che “Comune e Provincia della Spezia fanno spallucce, continuano a dire che va tutto bene e a ‘vendere’ un prodotto consumato e superato”, mentre definisce “un fallimento” le nuove linee e i nuovi orari introdotti il 14 giugno.

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