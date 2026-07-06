Uccelli nuovo rettore UniGe, Peracchini: “Certo che suo operato contribuirà a migliorare ulteriormente il campus spezzino”

Antonio Uccelli è il nuovo rettore dell’Università di Genova. Il professor Uccelli succede così a Federico Delfino, che dal 2020 al 2026 ha guidato l’ateneo ligure. “Esprimo le mie più sincere congratulazioni al nuovo rettore dell’Università di Genova, il Professor Antonio Uccelli, docente di neurologia e Direttore Scientifico dell’Istituto Ricovero e Cura dell’Ospedale San Martino – dichiara in una nota Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia -. Il Campus Universitario della Spezia, sede distaccata dell’Università di Genova, rappresenta un vero orgoglio per la nostra Città, e sono sicuro che con il nuovo rettore proseguiremo il percorso sinergico ormai consolidato da tempo, che ha portato a risultati significativi per il nostro Campus: oltre 1100 studenti iscritti, con l’anno accademico 2025/2026 che ha fatto registrare 273 nuove immatricolazioni e 197 laureati, dati estremamente positivi che testimoniano l’importanza della collaborazione tra Campus della Spezia, Università di Genova e Promostudi La Spezia. Questi traguardi sono stati raggiunti anche grazie alla presenza del Professor Federico Delfino, che desidero ringraziare per l’encomiabile lavoro svolto nella guida dell’ateneo genovese. Per 6 anni, il Professor Delfino ha favorito lo sviluppo e la crescita costante dell’Università, rendendola ancora più attrattiva e promuovendone le eccellenze, scalando il ranking delle classifiche degli atenei a livello nazionale e internazionale, migliorando tutti i poli di riferimento, incluso ovviamente quello della Spezia. Adesso, il nostro obiettivo è continuare a valorizzare il nostro Campus, potenziando la qualità dei servizi offerti attraverso due grandi progetti in cantiere: il nuovo bar e punto ristoro che sorgerà nel nostro Campus e i 57 posti letto introdotti nelle sistemazioni abitative della Palazzo del Ghiaccio Student House, garantendo così la presenza di strutture indispensabili e necessarie per gli studenti. Sono certo che l’operato del nuovo rettore contribuirà a migliorare ulteriormente il nostro Campus, intensificando la stretta e proficua collaborazione con l’Università di Genova”.

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